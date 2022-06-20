20 Haziran 2022, Pazartesi
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6'lı masa neden adayını açıklamıyor? Kılıçdaroğlu aday olur mu?
Ankara'da neler konuşuluyor? 6'lı masa neden adayını açıklamıyor? Kılıçdaroğlu aday olur mu? CHP, teröre göz açtırmayan ve Karabağ'da destan yazan SİHA'lardan neden rahatsız? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelede gelinen aşama ne? İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu nasıl sonuçlanacak? İSPARK zamları ne anlama geliyor? Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri ne durumda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.