Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: ABD Yunanistan’ı mayın eşeği gibi kullanıyor! Ukrayna savaşı Türkiye’ye karşı çıkartıldı

"ERDOĞAN'I YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'de Atatürk'e benzemeye çalışan ya da O'nun fikirlerini yansıtmaya çalışan kim varsa hangi lider varsa onu yok ederler. Şimdi Deniz Baykal'ı yok ettiler, Erdoğan'ı yok etmeye çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, zaten bu proje için getirildi.

"UKRAYNA SAVAŞI TÜRKİYE'YE KARŞI ÇIKARTILDI"

Ukrayna - Rusya savaşı neden çıkarıldı? Belki de bu savaşın sonunda en çok zarar ülkelerden biri biz olacağız. Ben hatta iddia ediyorum Türkiye için çıkarıldı. Zaten Rusya ile kimse baş edemez ki! Ukrayna Rusya'ya yeter mi? Rusya, Ukrayna'yı yok eder.