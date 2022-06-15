Üsküdar’da zabıtalar arasında gerginlik! İBB zabıtaları Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdı
Son dakika haberine göre: Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının, Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinden bir kişi biber gazından dolayı hastanelik oldu. Neler yaşandığını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer anlattı.
Üsküdar Nevmekan Sahili'nin yanında bulunan İSPARK alanı, İBB zabıtaları tarafından sabah saatlerinde işgal edildi.
Yaşanan bu olaydan sonra Üsküdar'da sabah saatlerinde zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. İBB zabıtaları, Üsküdar Belediyesi'nde görev yapan zabıtalara saldırdı. Peki bölgede neler oldu? Zekeriya Şanlıer şöyle değerlendirdi:
Burada üzücü bir olay yaşadık. Gönül bunu arzu etmiyor ama bu kavga ve gürültüden faydalanan bir CHP zihniyeti var ortada. Yaşananlardan bu zihniyetin bir ürünüdür. Üsküdar günlük olarak 2 milyon insanın kullandığı bir ilçe.
Bu bahsedilen alan 3 dönümlük bir yer. Burası bizim yıllardır İBB'ye tahsis ettiğimiz bir alan. Burası hukuki olarak da tescil dışı bir alan. Kullanım hakkı bizlerdeydi, biz İstanbul'un otopark noktasındaki hizmetlerini İSPARK sunduğu için onlara tahsis etmiştik.
Bu alan aynı zamanlarda milli bayramlarda bizim tören noktamız oluyor. Bunun dışında otopark olarak kullanılan bir yer, biz de kullanılmasını istiyoruz. Ancak İBB herhangi bir belge, bilgi ve proje ortaya koymadan burayı boşaltıp etrafını çevirmek istedi.
Buraya ne yapılacağını bilmiyoruz. Bundan dolayı etrafının çevrilerek şantiye görüntüsü verilmesini istemedik. Yaşananlardan dolayı bir arkadaşımız hastanelik oldu. Bunun sebebi de İBB'de görev yapan zabıtalar biber gazı sıkmışlar.
Burası tescil dışı bir alan ve buranın kararını Meclis verir. Burada istenmeyen bir görüntü ortaya çıktı. Bunlar İstanbul'a ve Türkiye'ye yakışmayan görüntüler. Biz bu kavganın tarafı değiliz ancak bundan faydalanan bir zihniyet var.
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