Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: ABD Yunanistan’ı mayın eşeği gibi kullanıyor! Ukrayna savaşı Türkiye’ye karşı çıkartıldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Rusya-Ukrayna savaşı ve şimdi de Türkiye ile Yunanistan üzerinden Ege, Akdeniz, adalar üzerinden senaryoya koyulan çok denklemli oyunu yorumladı. "Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur" diyen AK Partili Sayan, “Avrupa, Yunanistan’ı bugün Türkiye’nin başına bela etmek için çalışıyor.” dedi. Sayan, “ABD, nasıl ki (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’i mayın eşeği gibi kullandıysa Yunanistan’ı da bize karşı öyle kullanmaya çalışıyor.” yorumunda bulundu. Ayrıca iddiasını ileri götüren Sayan, Ukrayna - Rusya savaşının bir bakıma Türkiye’ye karşı da çıkarıldığını belirtti.

A Haber canlı yayında önemli tespitlerde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ege'de ve Karadeniz'de yaşananlara dair şu yorumlarda bulundu;

"TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA ETMEK İSTİYORLAR"

ABD'nin bu yeni stratejisine iyi bakmak lazım. Bunun en net tarifi; Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur. Dolayısıyla Avrupa Helenizm birliğidir. Yunanistan'ı bugün Türkiye'nin başına bela etmek için çalışıyor. Dedeağaç'ta kanallar açtılar, askerleri yığdılar. Bir sürü şeyler yaptılar. Yunanistan NATO'da bizim müttefikimiz değil mi? Peki müttefik Yunanistan Abdullah Öcalan'ın Şam'dan çıkışından Kenya'ya varıncaya kadar bütün desteğini korumasını bunlar sağlamadı mı? Sağladı. Bu nasıl müttefiklik?

"TÜRKİYE BİZİ 3 SAAT İÇİNE BİZİ YOK EDER"

Aynı zamanda Yunanistan'ın subayları gidip Bekaa Vadisi'nde terör öğütlerine başta PKK olmak üzere eğitim vermediler mi? Verdiler. O zaman Yunanlılar Türkiye'ye karşı kendi stratejileri vardı ve bunu uygulamaya çalışıyordu. Türkiye ile bizim aramızda böyle bir sorun var. Türkiye'ye bizim gücümüz yetmiyor. Biz küçük bir devletiz, Türkiye ile karşı karşıya gelirsek 3 saat içine bizi yok ederler. O zaman böyle alttan örgütleri destekleyerek, Türkiye'nin içini karıştırarak bir şeyler yapmak istiyordu.

"ABD YUNANİSTAN'I MAYIN EŞEĞİ GİBİ KULLANIYOR"

Şimdi durum değişti. ABD, nasıl ki (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'i mayın eşeği gibi kullandıysa Yunanistan'ı da bize karşı öyle kullanmaya çalışıyor. Yanı başımızda böyle bir tehlike var. Başkan Erdoğan doğru söylüyor. Bizim sınırımızda artık Yunanistan yok. Amerika Birleşik Devletleri var. Bizim de buna göre bir strateji belirlememiz lazım. Hükümetimiz güçlü bir şekilde bunun üzerine gidiyor. Fakat bizim muhalefetimiz Yunan muhalefetinin yaptığı sağduyulu açıklamalar kadar güzel açıklamalar yapamıyorlar. Tam tersi Türkiye'nin elini zayıflatıyor.

"ERDOĞAN'I YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'de Atatürk'e benzemeye çalışan ya da O'nun fikirlerini yansıtmaya çalışan kim varsa hangi lider varsa onu yok ederler. Şimdi Deniz Baykal'ı yok ettiler, Erdoğan'ı yok etmeye çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, zaten bu proje için getirildi.

"UKRAYNA SAVAŞI TÜRKİYE'YE KARŞI ÇIKARTILDI"

Ukrayna - Rusya savaşı neden çıkarıldı? Belki de bu savaşın sonunda en çok zarar ülkelerden biri biz olacağız. Ben hatta iddia ediyorum Türkiye için çıkarıldı. Zaten Rusya ile kimse baş edemez ki! Ukrayna Rusya'ya yeter mi? Rusya, Ukrayna'yı yok eder.