Hazine’nin GES kararı ne anlama geliyor? Nasıl uygulanacak? BDDK’nın kredi kararı ne anlama geliyor?

Peki burada kurumlar nasıl seçiliyor? Yani burada geliri düşmeyecek kurumlar seçiliyor. Aslında burada bir gelir garantisi var. Burada devlet asgari bir garanti veriyor. İnsanların paralarını TL'de değerlendirmeleri noktasında alınmış bir kara var. 15 Haziran'da nasıl olacağı açıklanacak. Hangi KİT'lerin endeksli olacağı belirtilecek.