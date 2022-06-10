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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika haberine göre: Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20’ye yükseltildiğini duyurdu.

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