Profesör Doktor Cemal Zehir: GES piyasaya olumlu etki yapacak! Dolar düşecek

"HAMLENİN OLUMLU ETKİLERİ OLACAK. DOLAR DÜŞECEK"

Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Sabah daha en iyi tepkiyi alacağız. Bence bu hamle ekonomi bürokrasisinin beklenen bir hamlesiydi. Hamlenin olumlu etkilerinin yansıyacağını düşünüyorum piyasalara. Daha önümüzü göremiyoruz. Çünkü bunun getiri oranının ne olacağı belli olmadı. Bakanlık 15 Haziran'dan itibaren toplamaya başlayacak ve o zaman bunu açıklayacak.

"PİYASAYA OLUMLU ETKİSİ OLACAK"

Ben bunun pozitif yönde ekonomiye ve piyasalara etkili olacağını düşünüyorum.Yeni ekonomi politikasının çok daha açılımcıdan ziyade ekonomiyi daha sıkı para politikasıyla şekillendirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.

"TÜRK LİRASI'NI DESTEKLEYECEK BİR ADIM"

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türk Lirası'nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi.

Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç ise, "(GES) Amacı doğrudan 'kur'un düşürülmesi değildir. Sabit getirili varlık ihtiyacının karşılanmasıdır" dedi.