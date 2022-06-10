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Çaldığı parayı az bulan hırsız yeniden geldi! Kasadaki para az geldi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Çaldığı parayı az bulan hırsız yeniden geldi! Kasadaki para az geldi

İstanbul'da iki hırsız bir restoranın bahşiş kutusu ve yazar kasanın çekmecesini çaldı. Ancak daha sonra çaldıklarını az bulan hırsızlar tekrar restorana dönüp, bu sefer bir çekmecede duran 30 bin lirayı da alarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Çaldığı paranın miktarını az bulan hırsız iş yerine tekrar girip 30 bin lira daha çaldı. Konuyla ilgili A Haber mikrofonlarına konuşan restoran sahibi Levent Tan, "İnanın kendi restoranımıza biz bu kadar rahat bir şekilde giriş çıkış yapamıyoruz." dedi.

Motosikletli iki hırsız sabah saat 05.30 sularında gözüne kestirdikleri Zeytinburnu'ndaki restoranın önüne geliyor ve hırsızlardan biri motosikletin üzerinde çevreyi gözetirken kapşonlu hırsızsa buradan restorana yöneliyor. Hırsızın etrafı gözetlerken devriye gezen polis aracını görünce saklanması da kayda geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden hırsız restoranın önüne geliyor ve dakikalarca giriş yapmak için keşif yapıyor ve cam kapıdan içeri giremeyeceğini anlayınca katlanır kapının mekanizmasını kırarak içeri giriyor.

Levent Tan, "Girer girmez masanın üzerinde bulunan cep telefonunu, bahşis kutusunu ve yazar kasa çekmecesini alıp uzaklaşıyor." dedi.

Tan, "Tip kutusundaki parayı yetersiz buluyor ve yeniden geliyor. Yaklaşık 10 dakika sonra geldiğinde elinde sert bir cisimle buradaki çekmeceleri patlatıyor ve yaklaşık 30 bin liralık parayı da alıp uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Restoran sahibi Levent Tan hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Kasadaki para az geldi KASADAKİ PARA AZ GELDİ
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