Çaldığı parayı az bulan hırsız yeniden geldi! Kasadaki para az geldi

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Çaldığı paranın miktarını az bulan hırsız iş yerine tekrar girip 30 bin lira daha çaldı. Konuyla ilgili A Haber mikrofonlarına konuşan restoran sahibi Levent Tan, "İnanın kendi restoranımıza biz bu kadar rahat bir şekilde giriş çıkış yapamıyoruz." dedi.