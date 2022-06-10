10 Haziran 2022, Cuma
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Hazine'nin GES kararı ne anlama geliyor? Nasıl uygulanacak? BDDK’nın kredi kararı ne anlama geliyor?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları duyurdu. Gelir Endeksli Senet sistemiyle talep toplama işlemleri yapılacak. BDKK kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20’ye yükseltildiğini duyurdu. Peki GES nasıl işleyecek, ne anlama geliyor? BDDK’nın kredi kararı ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.