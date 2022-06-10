10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni açıklama: Mali disiplinden taviz verilmeyecek! Enflasyonla mücadele önceliğimiz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni açıklama: Mali disiplinden taviz verilmeyecek! Enflasyonla mücadele önceliğimiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni açıklama: Mali disiplinden taviz verilmeyecek! Enflasyonla mücadele önceliğimiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından yeni açıklama yaptı. "Enflasyonla mücadele önceliğimiz" mesajı veren bakanlık, "Mali disiplinden taviz verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam alınan bir dizi ekonomi politikasına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık tüm kurumların attığı ortak adımlarla ortak mücadele anlayışıyla hareket edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bunula birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı ortak adımlarla Ortak Mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

• Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,

•Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

•Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,

•Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

•Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,

• Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hazine nakit dengesi 149,2 milyar TL fazla verdi "HAZİNE NAKİT DENGESİ 149,2 MİLYAR TL FAZLA VERDİ"
Bakan Nebati’den ’enflasyon’ açıklaması BAKAN NEBATİ'DEN 'ENFLASYON' AÇIKLAMASI
Bakan Nebati: Onların canlarına okuyacağız BAKAN NEBATİ: ONLARIN CANLARINA OKUYACAĞIZ
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA