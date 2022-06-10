Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni açıklama: Mali disiplinden taviz verilmeyecek! Enflasyonla mücadele önceliğimiz
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından yeni açıklama yaptı. "Enflasyonla mücadele önceliğimiz" mesajı veren bakanlık, "Mali disiplinden taviz verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam alınan bir dizi ekonomi politikasına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık tüm kurumların attığı ortak adımlarla ortak mücadele anlayışıyla hareket edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bunula birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı ortak adımlarla Ortak Mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.
Bu çerçevede;
• Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,
•Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,
•Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,
•Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,
•Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,
• Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?
- Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...
- Ve açıklandı: 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama: 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- Asgari ödeme tutarı değişti mi, ne kadar oldu? Asgari ödeme sınırı düşürüldü mü, yükseldi mi?
- BDDK son dakika açıklaması: Tüketici kredisi vade sayısı ne kadar, kaç ay oldu? Tüketici kredisi vade sayısı düşürüldü mü, arttı mı?
- İstanbullular çileden çıktı! Yolcu metrobüsün önünü kesti
- AUZEF GEÇME NOTU HESAPLAMA: AUZEF geçme notu kaç 2022? AUZEF harf notu...
- Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı (GES) nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...
- Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor