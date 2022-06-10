Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni açıklama: Mali disiplinden taviz verilmeyecek! Enflasyonla mücadele önceliğimiz

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bunula birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı ortak adımlarla Ortak Mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.