Şartlar belli oldu: Kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
Kira yardımı ve banka kredi desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Riskli yapılardan tahliye edilenlere kira yardımı ve banka kredilerine faiz desteği verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek kira destek ödemeleri ve banka kredi faiz desteği hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.06.2022
16:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
16:26
Kira yardımı ve banka kredi faiz desteği kimlere verilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirli şartları taşıyan kişilere kira yardımı ve banka kredi faiz desteği sağlanacak. Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...
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KİRA YARDIMI VE BANKA KREDİ FAİZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, gerekli durumlarda, afet riski altındaki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek, bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.
"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre,
"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar"ın adı "6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar" seklinde değiştirildi.
Yapılan düzenlemeyle, 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine, bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
"Kira yardımı yapılması veveya faiz desteği verilmesi" başlıklı düzenleme kapsamında ise uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek veveya bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.
Düzenleme ile uygulama alanı da
"Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan" olarak değiştirildi.