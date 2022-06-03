Şartlar belli oldu: Kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?

Kira yardımı ve banka kredi desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Riskli yapılardan tahliye edilenlere kira yardımı ve banka kredilerine faiz desteği verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek kira destek ödemeleri ve banka kredi faiz desteği hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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