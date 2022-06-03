03 Haziran 2022, Cuma
Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...
Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haziran ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, kira artışında yeni düzenleme yapılacağı da bildirilmişti. Peki, TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:02
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