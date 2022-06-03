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Haberler Galeri Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haziran ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, kira artışında yeni düzenleme yapılacağı da bildirilmişti. Peki, TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:02
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Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Son dakika... Kira artış oranı ne kadar oldu? Yeni düzenlemeye göre TÜFE'ye göre yapılan kira artış hesaplamasının sabit oran üzerinden yapılacağı bildirildi. Ancak kararın henüz yürürlüğe girmemesinden dolayı bu ayki artış oranı da TÜFE'ye göre belirlenecek. Bu ay sözleşmesi dolacak vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Peki, TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

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Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

YENİ DÜZENLEME İLE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Kira artış oranı hesaplamasında TÜFE kaldırıldı. Bu kapsamda yeni kira artışları TÜFE'ye göre değil sabit orana göre belirlenecek. Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz." diye konuştu.

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Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

SABİT ORAN NEDİR, NASIL UYGULANACAK?

"Değişken bir oran mı olacak?" sorusu üzerine Bozdağ, "Şimdi sabit bir oran olacak. Yine TÜFE vesaire gibi bir esas alınacak ama oran dediğimizde şu anda bu rakamlar yüksek. Bu yüksek rakamların her tarafın kabul edeceği makul bir orana çekilmesi." yanıtını verdi. Makulü, herkesin kabul edebileceği çözümü aradıklarını vurgulayan Bozdağ, "Ev sahiplerinin, talep sahibi olan kiracıların da hukukunu koruyan, külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız." görüşünü paylaştı.

Bekir Bozdağ, denetim mekanizmasının nasıl olacağı konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

2022 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.