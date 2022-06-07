TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal: Kemal Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkamaz

ÖZAL, HDP İLE İTTİFAK YAPAR MI?

"HDP Türkiye'nin resmi partisidir. Milyonlarca insan oy vermiştir, Meclis'e sokmuştur. Herkesin, siyasi partilerin üzerine durduğu şey ise; 'HDP terör ile bağlantısı var mı yok mu? İlişkisini netleştiremiyor mu?' bu sorunu var! Başka sorunu yok HDP'nin.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir teknik direktör. Bu seçimlerde Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Teknik direktör sahaya çıkıp futbol oynayacak mı? Ondan ben emin değilim. Kemal Bey'in veya 6'lı masanın kazanması gerektiğini düşünenler şunu görüyor; 'Mutlaka kazanmamız lazım Türkiye'nin ikinci 100 yılı için daha liberal, demokrat olmamız lazım' diyen bir ekip var bu masada.