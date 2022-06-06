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KİRA FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME! Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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KİRA FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME! Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak?

Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kira fiyatlarında yaşanan artış sonrasında düzenleme sinyali gelmişti. Kiracı ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği konu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak?

Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız." İfadeleri ile düzenlemeyle ilgili detayları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak?

YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NEDİR, NASIL OLACAK?

Henüz konuya dair net açıklama bulunmazken bugün beklenen düzenlemenin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ve kamuoyuna sunulması bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce ayrıntıları şu sözlerle paylaşmıştı;

"Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek."

KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEK

Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.

Evini kiraya verecek olanlara yönelik çalışmada da kontrol mekanizmaları üzerinde çalışılıyor.

Bakan Bozdağ, "Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor bunun denetimi nasıl olabilir buna bakılıyor. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek" açıklamasını yaptı.

Hedef, anlaşmazlığı 1 ay içinde çözmek

Düzenlemeye rağmen ev sahibi ve kiracı anlaşamazsa bu kez mahkemeden önce ara bulucuya gidilecek. Çözüm için bir ay süre hedefleniyor.

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