Buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklandı. Buğday alım fiyatı ton başına 7 bin 50 lira olacak. Peki çiftçiler memnun mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcaham Kampı'nın kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatları ve teşvik rakamlarına ilişkin şöyle konuştu:
"Bu fiyatları belirlerken, çiftçimizin karşılığını alarak üretime devam etmesi yanında, iç ve dış piyasa gelişmeleri ile arz güvenliği için ihtiyacımız olan stokların sağlanması hususlarını da dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaklar. Hayırlı olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir.
Prim ödemesinden ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım rakamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir.
Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alım primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Destek bizden, gayret sizden, bereketi de Allah'tan diyerek, yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Peki üreticiler açıklanan rakamlar için ne diyor? Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora Şu değerlendirmeleri yaptı:
"Tokat, Sivas ve Yozgat havzamızda 1,5 milyon ton üretim yapılıyor. Geçen sene 2 bin 2550 TL civarında olan alım fiyatının 7 bin 50 liraya yükselmesi sektör temsilcilerinin bile çok üstünde oldu. Çok güçlü bir açıklama oldu.
Arpanın alımında da fiyat 6 bin lira oldu bu da çok önemli bir yükseliş. Biz buğday ve arpa alım fiyatlarında böyle yükse bir rakam beklemiyorduk. Bizim beklentilerimiz 4 bin 500 ve 5 bin 500 lira arasındaydı. Geçen seneye göre artışın yüzde 200'ün üzerinde olması gerçekten çiftçilerimizi çok mutlu etti.
Çiftçilerimiz şu anda açıklanan rakamdan çok mutlular. Şu anda sıcak olan Çukurova ve Harran bölgemizde hasatlar yarıya gelmiş durumda 7 bin liranın altında buğday yok. Çiftçilerde de bu durumdan çok memnun."
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