A Haber canlı yayınında sıcak anlar! Silah sesleri duyuldu
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Suriye'nin kuzeyine 5. harekat an meselesi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Canlı yayın sırasında silah sesleri duyuldu. İşte sıcak görüntüler...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristere yönelik operasyonu başarıyla devam ederken, bölgeye 5'inci bir harekat için hazırlıklar yapılıyor.
A Haber ekipleri sınır hattından gelişmeleri anbean takip ediyor. Suriye Milli Ordusu harekat öncesi tatbikatlarına hız verdi.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sıcak noktadan son durumu aktardı. Kurşun, canlı yayın sırasında son gelişmeleri aktarırken silah sesleri duyuldu. İşte sıcak görüntüler...
Kurşun, "Keskin nişancı olduğunu söylüyor Suriye Milli Ordusu mensupları" ifadelerini kullandı.
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