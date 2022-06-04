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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den buğday açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den buğday açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından buğday açıklaması yaptı. Bakan Kirişçi, "Hem aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle inşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız" ifadelerine yer verdi.

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