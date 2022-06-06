İstanbul Arnavutköy’de dere siyah akıyor! Kirlenen dere tarım arazilerinden geçiyor
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dere suyunun siyahlaşması tedirginliğe neden oldu. Kirlenen derenin tarım arazilerinden geçmesi ise durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tarım arazilerinden geçen derenin renginin siyaha dönmesi tedirgin etti. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş gelişmeleri şöyle aktardı:
"Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte derelerdeki bu problem insanlara daha çok zor zamanlar geçirtiyor ve daha çok endişe yaratıyor. Havaların ısınmasıyla derelerdeki bu kirlilik kokuya sebep oluyor.
Dereye kimyasalların bırakıldığı iddia ediliyor. Sarıyer'de, Küçükçekmece'de akan derelerde tablo aynı durumda. Dereler zaman zaman siyah, mavi ve kırmızı akıyor. Şu anda Esenyurt Haramideresi'nde de bir kirlilik söz konusu. Şu anda suyun akışı azalmış durumda ve rengi yeşil durumda.
Dereye yönelik bir müdahale yapılmaması çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Burada bir taraftan kimyasalların akmasıyla birlikte derenin ekolojik dengesi bozuluyor. Uzmanlar derelerdeki kirliliğin insanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını daha önce belirtmişti.
Şu anda İstanbul'un bir çok deresinde kirlilik söz konusu. Vatandaşlar İSKİ'nin burada bir çalışma yapmasını tarafından talep ediliyor. Siyah akan derenin sebeplerinden biri de çevredeki fabrikalar olarak belirtiliyor. Derenin ileri kısımlarında tekstil ve boya fabrikaları bulunuyor."
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