İstanbul Arnavutköy’de dere siyah akıyor! Kirlenen dere tarım arazilerinden geçiyor

Şu anda İstanbul'un bir çok deresinde kirlilik söz konusu. Vatandaşlar İSKİ'nin burada bir çalışma yapmasını tarafından talep ediliyor. Siyah akan derenin sebeplerinden biri de çevredeki fabrikalar olarak belirtiliyor. Derenin ileri kısımlarında tekstil ve boya fabrikaları bulunuyor."

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