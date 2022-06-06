Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022?

Buna göre, TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak.

TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlendi.