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Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022?

Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında çiftçileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Peki, Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022?

Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira ve 1000 lira prim, arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira ve 500 lira prim ödemesi yapılacağını açıkladı. Peki, Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022?

ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuştu.

"Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar hususunda hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz." diyen Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ve arpa alım fiyatını da açıkladı:

Buna göre, TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak.

TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlendi.

Başkan Erdoğan, prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisine veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin yararlanabileceğini söyledi.

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