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Son dakika: AK Parti Kızılcahamam Kampı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Son dakika: AK Parti Kızılcahamam Kampı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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