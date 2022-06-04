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A Haber ekibi Yunanistan'ın silahlandırdığı adayı görüntüledi! İşte silahlandırılan Keçi Adası

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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A Haber ekibi Yunanistan’ın silahlandırdığı adayı görüntüledi! İşte silahlandırılan Keçi Adası

Yunanistan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyor. Peki Yunanistan Başbakanı Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi? Yunanistan adaları neden silahlandırıyor? Yunanistan adaları silahlandırmasının amacı ne? Silahlandırılan adalardan biri de Ege açıklarında bulunan Keçi Adası, A Haber muhabiri Vural Efecik ve kameraman Çetin Ulaş adayı görüntüledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin Mavi Vatan haritasını şikayet ettikten sonra Ege adalarına gitti. Miçotakis, illegal şekilde silahlandırılmış adalara, provokatif bir ziyarette bulundu.

A Haber ekipleri Yunanistan tarafından silahlandırılan Keçi Adası'na 1 mil uzaklıkta yaşananları ekrana taşıdı. Atina 1947 Paris anlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olması gereken 12 Adalar Bölgesi'ndeki adaları 1960 yılında beri silahlandırmaya devam ediyor.

İşte Yunanistan tarafından hukuksuz şekilde silahlandırılan adalardan bir tanesi de Keçi Adası. Bu adaya geçtiğimiz gün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ziyarette bulundu. Aynı zamanda adadaki askeri birliği de selamladı.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda bu adaları Paris anlaşmalarına aykırı şekilde silahlandırdığı için Yunanistan'ın uyarmıştı. Yunanistan ise Türkiye tarafından tehdit edildiği iddia ederek BM'nin 51. maddesine atıfta bulunarak adaları meşru müdafa hakkı çerçevesinde silahlandırdığını öne sürmüştü.

Keçi Adası, Bodrum Turgut Reis Mahallesi'nde yaklaşık olarak 4,7 mil uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar gereği kıta sahanlığı 6 mil. A Haber'in ekranlara taşıdığı Keçi Adası Türk karasuları içerisinde kalıyor. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak adaları silahlandırıyor.

İşte silahlandırılan Keçi Adası İŞTE SİLAHLANDIRILAN KEÇİ ADASI
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