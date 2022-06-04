A Haber ekibi Yunanistan'ın silahlandırdığı adayı görüntüledi! İşte silahlandırılan Keçi Adası
Yunanistan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyor. Peki Yunanistan Başbakanı Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi? Yunanistan adaları neden silahlandırıyor? Yunanistan adaları silahlandırmasının amacı ne? Silahlandırılan adalardan biri de Ege açıklarında bulunan Keçi Adası, A Haber muhabiri Vural Efecik ve kameraman Çetin Ulaş adayı görüntüledi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin Mavi Vatan haritasını şikayet ettikten sonra Ege adalarına gitti. Miçotakis, illegal şekilde silahlandırılmış adalara, provokatif bir ziyarette bulundu.
A Haber ekipleri Yunanistan tarafından silahlandırılan Keçi Adası'na 1 mil uzaklıkta yaşananları ekrana taşıdı. Atina 1947 Paris anlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olması gereken 12 Adalar Bölgesi'ndeki adaları 1960 yılında beri silahlandırmaya devam ediyor.
İşte Yunanistan tarafından hukuksuz şekilde silahlandırılan adalardan bir tanesi de Keçi Adası. Bu adaya geçtiğimiz gün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ziyarette bulundu. Aynı zamanda adadaki askeri birliği de selamladı.
Türkiye geçtiğimiz yıllarda bu adaları Paris anlaşmalarına aykırı şekilde silahlandırdığı için Yunanistan'ın uyarmıştı. Yunanistan ise Türkiye tarafından tehdit edildiği iddia ederek BM'nin 51. maddesine atıfta bulunarak adaları meşru müdafa hakkı çerçevesinde silahlandırdığını öne sürmüştü.
Keçi Adası, Bodrum Turgut Reis Mahallesi'nde yaklaşık olarak 4,7 mil uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar gereği kıta sahanlığı 6 mil. A Haber'in ekranlara taşıdığı Keçi Adası Türk karasuları içerisinde kalıyor. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak adaları silahlandırıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih belli oldu: MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi
- Killa Hakan öldü mü son dakika! Killa Hakan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı?
- 5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...
- Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?
- Milli heyecan başlıyor! Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman belli olacak?
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
- Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?
- KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?