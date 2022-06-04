Başkomutanın emri bekleniyor! Eller tetikte! Suriye'de hedef terör unsurları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon yapılacağını açıklamasının ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor. TSK, MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarının katılımıyla Kilis-Havar operasyon odasında büyük bir toplantı gerçekleştirildi. SMO Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelecek operasyon emrini bekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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