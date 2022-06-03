Suriye’de yeni operasyon neden gerekli? Türkiye’nin Suriye’deki amacı ne?

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş sonrası bölge, terör örgütlerinin yuvalandığı bir yer haline döndü. PKK-PYD ve DEAŞ, Suriye sınırından sızarak ülkemizi hedef aldı. Binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırılarda bir o kadar insanımız da yaralandı. Ve işte Türkiye Suriye'de değilken Türkiye'de olanlar.

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