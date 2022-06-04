04 Haziran 2022, Cumartesi
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Suriye’ye yeni harekat ne zaman? Hangi bölgeler hedef alınacak? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek?
Suriye'nin kuzeyine muhtemel harekat konuşulmaya devam ediyor. Tüm gözler sınır hattında askerler ise gelecek emri bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da güney sınırındaki eksikliğin yeni harekatla giderileceğini söyledi. Peki hangi bölgeler hedef alınacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Efe ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.