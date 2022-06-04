04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye’ye yeni harekat ne zaman? Hangi bölgeler hedef alınacak? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek?

Suriye’ye yeni harekat ne zaman? Hangi bölgeler hedef alınacak? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2022 12:41
Suriye'nin kuzeyine muhtemel harekat konuşulmaya devam ediyor. Tüm gözler sınır hattında askerler ise gelecek emri bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da güney sınırındaki eksikliğin yeni harekatla giderileceğini söyledi. Peki hangi bölgeler hedef alınacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Efe ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye saplanmış 2 zehirli iğne!
Türkiye saplanmış 2 zehirli iğne!
İşte parola: Rahat ol Türkiye emin ellerdesin
İşte parola: Rahat ol Türkiye emin ellerdesin
Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması
Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması
’’Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla’’
''Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla''
Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu!
Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu!
İBB Beyazıt Meydanını 2 yıl 9 aydır bitiremiyor!
İBB Beyazıt Meydanını 2 yıl 9 aydır bitiremiyor!
Kirada uyuşmazlıklar nasıl çözülecek?
Kirada uyuşmazlıklar nasıl çözülecek?
LGS’ye girecekler dikkat!
LGS'ye girecekler dikkat!
Tel Rıfat nasıl kurtarılacak?
Tel Rıfat nasıl kurtarılacak?
Peş peşe korkutan depremler!
Peş peşe korkutan depremler!
Görüntülere A Haber ulaştı!
Görüntülere A Haber ulaştı!
Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster