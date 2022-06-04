A Haber ekibi Yunanistan'ın silahlandırdığı adayı görüntüledi! İşte silahlandırılan Keçi Adası

Yunanistan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyor. Peki Yunanistan Başbakanı Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi? Yunanistan adaları neden silahlandırıyor? Yunanistan adaları silahlandırmasının amacı ne? Silahlandırılan adalardan biri de Ege açıklarında bulunan Keçi Adası, A Haber muhabiri Vural Efecik ve kameraman Çetin Ulaş adayı görüntüledi.

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