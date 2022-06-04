04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber ekibi Yunanistan'ın silahlandırdığı adayı görüntüledi! İşte silahlandırılan Keçi Adası

A Haber ekibi Yunanistan'ın silahlandırdığı adayı görüntüledi! İşte silahlandırılan Keçi Adası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2022 13:03
Yunanistan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyor. Peki Yunanistan Başbakanı Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi? Yunanistan adaları neden silahlandırıyor? Yunanistan adaları silahlandırmasının amacı ne? Silahlandırılan adalardan biri de Ege açıklarında bulunan Keçi Adası, A Haber muhabiri Vural Efecik ve kameraman Çetin Ulaş adayı görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte silahlandırılan Keçi Adası
İşte silahlandırılan Keçi Adası
Türkiye saplanmış 2 zehirli iğne!
Türkiye saplanmış 2 zehirli iğne!
İşte parola: Rahat ol Türkiye emin ellerdesin
İşte parola: Rahat ol Türkiye emin ellerdesin
Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması
Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması
’’Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla’’
''Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla''
Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu!
Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu!
İBB Beyazıt Meydanını 2 yıl 9 aydır bitiremiyor!
İBB Beyazıt Meydanını 2 yıl 9 aydır bitiremiyor!
Kirada uyuşmazlıklar nasıl çözülecek?
Kirada uyuşmazlıklar nasıl çözülecek?
LGS’ye girecekler dikkat!
LGS'ye girecekler dikkat!
Tel Rıfat nasıl kurtarılacak?
Tel Rıfat nasıl kurtarılacak?
Peş peşe korkutan depremler!
Peş peşe korkutan depremler!
Görüntülere A Haber ulaştı!
Görüntülere A Haber ulaştı!
Daha Fazla Video Göster