Son dakika: Yunan Büyükelçi Lazariz Türk Dışişleri'ne çağrıldı! Terör örgütü PKK gösterisine tepki
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, ülkesinde başta PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine sağlanan imkanlar ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yunan Elçi Lazaris'e Türkiye'nin olaydan duyduyu rahatsızlık ve kaygıları iletildi. Öte yandan Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi.
YUNANİSTAN TERÖRİSTLERİN "GÜVENLİ LİMANI" OLDU
Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.
YUNAN ELÇİYE LAVRİON KAMPI ÖRNEĞİ
Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.
(Fotoğrafta: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris)
SKANDAL GÖSTERİYE TÜRKİYE'DEN TEPKİ
Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.
TÜRKİYE'NİN KAYGILARI ANLATILDI
Görüşmede Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.
"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ YERİNE GETİRİN"
Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.
ATİNA'DAKİ SKANDAL YÜRÜYÜŞ!
NATO çatısı altındaki sözde müttefikimiz olan Yunanistan, Ege'deki provokatif söylem ve hamlelerinin yanı sıra Türkiye'nin düşmanı olan ne kadar oluşum varsa kucak açıyor.
Bu durumun son örneği Atina'da kayıtlara geçti.
Terör örgütü PKK mensupları, Lavrion'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya polis koruması altında yürüdü.
Bilindiği üzere Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında PKK/PYD'li teröristler yetiştiriliyor.
YUNANİSTAN, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AÇIKÇA GÖZ YUMUYOR
Yunan StarNEWS kanalının haberinde yayımlanan görüntüler, söz konusu kampın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini ve Yunanistan'ın PKK'ya yuva olduğunu göz önüne serdi.
Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekti.
Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Görüntülenenler arasında yer alan Hacer Karakuş Şahin'in, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmalarından YDG-H bünyesinde faaliyet gösterdiği bilinirken, Ocak 2022'de eşi Metin Şahin ile Meriç sınır hattından yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçtiği ve hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan adli işlem tesis edildiği belirtildi.
Röportaj yapılan Resul Özbey'in de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda 2015 yılında Van'da tutuklandığı öğrenilirken, Eylül 2018'de tahliye olduğu, Temmuz 2020 itibarıyla Lavrion Kampı'nda faaliyet gösterdiği, halihazırda PKK/KCK-Yunanistan Dijital Meclisi çalışmalarında yer aldığı, terör örgütü propagandası yapma suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Lavrion Kampı'ndaki şahısların terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet göstermiş olmaları ve halihazırda terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunması, kampın PKK/KCK faaliyetleri doğrultusunda propaganda ve eğitim amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.
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