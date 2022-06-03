03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD ve AB'ye Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'a AK Parti'den sert tepki: Dilekçe yazarak sorunlar çözülmez

Son dakika: ABD ve AB'ye Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'a AK Parti'den sert tepki: Dilekçe yazarak sorunlar çözülmez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD ve AB’ye Türkiye’yi şikayet eden Yunanistan’a AK Parti’den sert tepki: Dilekçe yazarak sorunlar çözülmez

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA