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Terör mevzilerini görüntüleyen A Haber ekiplerine ateş açıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Terör mevzilerini görüntüleyen A Haber ekiplerine ateş açıldı

A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 150 metre mesafeden görüntüledi. Terör mevzilerini görüntüleyen A Haber ekiplerine ateş açıldı. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. İşte çok özel görüntüler.

Türkiye'nin harekat sinyalinin ardından tüm gözler Suriye sınırına çevrildi. A Haber ekipleri cephe hattında haber nöbetini sürdürüyor. Terör mevzilerine 150 metre mesafede görev yapan A Haber ekibine ateş açıldı.

Türkiye'nin oluşturduğu bölgeye yönelik olarak teröristlerin sızma girişimine anında karşılık veriliyor. Terör mevzisine 150 metre kala hareketlilik yaşanıyor. A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ terör mevzilerini görüntüledi.

Teröristler sivillerden aldıkları evi terör karargahına çevirdi. Karargah çevresinde ağır silahlı araçlar bulunuyor. A Haber ekipleri, terör mevzilerini görüntülerken ateş açıldı. Türkiye'de ilk kez bir televizyon terör mevzilerine yakın bir noktadan çekim yaptı.

A Haber ekipleri 150 metre mesafede bulunan teröristlerin 150 metreden bir binanın içerisinden görüntüledi. PKK/YPG'liler masum sivillerin yaşadığı evleri karargah haline çevirmiş durumda. Teröristler buradan zaman zaman dışarı çıkıyor ve bir hareketlilik içerisindeler.

Birçok evin çatısına rejim bayrağı asılmış durumda ve teröristler rejim bayrağının altına saklanıyorlar. Teröristler bayrak astığı evleri tünellerle birbirine bağlıyor. YPG'li teröristler bu bölgelere saldırı girişiminde bulunuyor. Türkiye'nin oluşturduğu bölgeden onlara karşılık veriliyor.

Bölgede drone uçuran teröristler gözetleme yapıyor ve ona taciz atışları yapıyor. Çekim sırasında yapılan taciz atışından sonra A Haber ekipleri bölgeden eğilerek çıktı ve güvenli bir noktaya geçti.

İşte A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

İşte A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

İşte A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

İşte A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

Teröristler A Haber ekiplerine ateş açtı! TERÖRSİTLER A HABER EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI!
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