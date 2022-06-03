Suriye’de 5. harekat ne zaman başlayacak? Hangi noktalar hedef alınacak?

Fırat'ın batısında yer alan Mümbiç şehri kritik bir öneme sahip. Savaşın öncesinde 1 milyon nüfusa sahip olan şehir şu anda 100 bin nüfusa sahip. Aslında Halep bölgesi olarak bilinen Azez ve Kilis noktaları Osmanlı hakimiyetindeki bu bölge 1918 yılında sınırla bölündükten sonra en önemli merkez olarak Halep şehri kaldı.