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Suriye'de 5. harekat ne zaman başlayacak? Hangi noktalar hedef alınacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Suriye’de 5. harekat ne zaman başlayacak? Hangi noktalar hedef alınacak?

Suriye'de 5. harekat hazırlığı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emir ile harekata başlayacak. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyonla ne hedefliyor? Suriye'ye 5. operasyon neden gerekli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe değerlendirdi.

Doç. Dr. İbrahim Efe'nin öne çıkan sözleri:

"Artık operasyon an meselesi. Operasyon ilk olarak Tel Rıfat bölgesine odaklanmış durumda. Suriye Milli Ordusu ile birlikte ordumuzun değerli mensuplarının yapacağı harekatın ana hedefinin aslında Mümbiç olduğunu söyleyebiliriz.

Fırat'ın batısında yer alan Mümbiç şehri kritik bir öneme sahip. Savaşın öncesinde 1 milyon nüfusa sahip olan şehir şu anda 100 bin nüfusa sahip. Aslında Halep bölgesi olarak bilinen Azez ve Kilis noktaları Osmanlı hakimiyetindeki bu bölge 1918 yılında sınırla bölündükten sonra en önemli merkez olarak Halep şehri kaldı.

Bunun hemen kuzeyinde 1 milyon nüfuslu Mümbiç şehri önemli bir noktaydı. Fakat 2011 yılındaki savaşın ardından Halep şehri yerle yeksan edildi. Mümbiç nispeten diğer şehir merkezlerine göre daha az tahribat aldı ve burada yaşanabilir bir nokta.

Operasyonun odak noktasının Mümbiç olacağını söyleyebiliriz. Mümbiç hem Türkiye'nin bölgede tesis etmiş olacağı güvenli bölgenin M4 Karayolu'nun kuzeyindeki birleşimini sağlayacak. Aynı zamanda ülkemize yönelik saldırıların önlenmesi açısından çok önemli.

Suriyeli sığınmacıların geri döndüklerinde yaşayabileceği tek şehir Mümbiç diyebiliriz. Mümbiç savaş öncesinde ağırlıklı olarak Arap nüfusunun yoğun olduğu bir yerdi. Fakat savaşın ardından bölgeden kaçışlarla birlikte önce DEAŞ'ın buraya yerleştirilmesinin ardından sonra YPG'nin yerleştiği ve ABD'nin Rusya'ya bıraktığı bir bölgeden bahsediyoruz.

Burada 4 bine yakın terör örgütü üyesinin olduğunu biliyoruz. Öncelikli olarak bu terör örgütü üyelerinin buradan çıkarılması hedefleniyor. Burada şehir özgürleştirilecek. ABD'nin bölgeyle ilgili politikası çok belirsiz. ABD'nin burada istediği şey Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına öncülük etmek.

ABD'nin burada petrol kaynaklarını kendisinin yönetebileceği zayıf bir oluşumun konumlanmasına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Bu durum Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit oluşturuyor. Türkiye savaşın başladığı andan itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu."

İşte 5. harekatın odak noktası! İŞTE 5. HAREKATIN ODAK NOKTASI!
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