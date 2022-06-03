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Suriye'ye beşinci operasyon Tel Rıfat'tan mı başlayacak? Tel Rıfat'a açılan kapı: Şeyh İsa

A Haber
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Giriş: 03.06.2022 09:28
Güncelleme:03.06.2022 09:28
Suriye'ye beklenen beşinci harekatla ilgili sınırın öte tarafında hazırlıklar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği emirle terör yuvaları yok edilecek. Harekat sinyaliyle birlikte teröristler de panik başladı. İlçeye tüneller kazan PKK/YPG'liler ağır silahlarla konuşlandı. Teröristler tarafından yapılan saldırıların merkez, Şeyh İsa. PKK/YPG güvenli bölgelerdeki yerleşimleri buradan hedef alıyor. Mare’de bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.
Mare, Tel Rıfat'ın hemen yanı başında. Tel Rıfat ve çevresinden çok sayıda saldırının hedefi olan bir bölge. Burada hazırlıklar tamamlandı. Suriye Milli Ordusu gelecek emri bekliyor.

Tel Rıfat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla güvenli hale getirilen bölgelerin kenar kısmında bir ur gibi kaldı. Teröristler bu noktadan Afrin, El Bab ve Azez'e yönelik olarak saldırılar gerçekleştiriyor.

Teröristler bu bölgede tüneller kazıyor, hendekler açıyor. Buradan bu tüneller ve hendekler havadan ve karadan takip ediliyor.

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