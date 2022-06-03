Başkan Erdoğan’ın havadaki elini sıkmaya çalıştı! Şevval Gökçukur A Haber’e konuştu
İstanbul'un fethi kutlamalarında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında 13 yaşındaki Şevval Gökçukur'un sanal tokalaşmaya çalışması yüzleri güldürdü. Başkan Erdoğan için portre çizimi de yapan Şevval, şimdi o resmi teslim etmek istiyor.
Bir eliyle telefonunu tuttu, diğer eliyle kameradan Başkan Erdoğan'ın elini sıkmaya çalıştı. A Haber konuşan 13 yaşındaki Şevval Gökçukur, "Sanki gerçekten tokalaşıyormuşum gibi oldu." dedi.
Şevval Gökçukur geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'ndaki fetih programına katıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Şevval sanal tokalaşma yaptı ve o görüntüler herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Şevval Gökçukur, "Ben öncelikle ekranda kendime bakıyordum sonra birazcık eli öyle kaldı. Dedim "Acaba yapsam nasıl olur?" çok hevesim de vardı. Elimi uzattım, uzattığımda böyle bir görüntü ortaya çıktı. İçimden gelerek yaptım." diye konuştu.
Şevval annesi Seher Gökçukur, "Onu orada izlerken zaten gözlerim doldu. Babasına bakarak 'Şevval utangaç ama orada hep bir fırsat yakalamaya çalışıyor.' dedim.
Şevval, Başkan Erdoğan'a hediye etmek için, onun portresini hazırladı. Ancak kalabalıktan dolayı teslim edemedi.
Şevval Gökçukur, "Fotoğrafı gece çizmiştim aklıma gelmişti. Yetiştiririm, yetiştiremem diye çok telaşlanıyordum ama yetiştirdim. Oraya gittiğimde vermek isterdim ama biraz aksilikler oldu. . Cumhurbaşkanımızı görmek isterim. Elini öpüp fotoğrafı vermek isterim. Konuşmak, sohbet etmek isterim. Onu çok seviyorum." dedi.
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