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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

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