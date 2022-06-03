03 Haziran 2022, Cuma
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Suriye'de 5. harekat ne zaman başlayacak? Hangi noktalar hedef alınacak?
Suriye'de 5. harekat hazırlığı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emir ile harekata başlayacak. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyonla ne hedefliyor? Suriye'ye 5. operasyon neden gerekli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe değerlendirdi.