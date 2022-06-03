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Suriye'de 5. harekat ne zaman başlayacak? Hangi noktalar hedef alınacak?

A Haber
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Giriş: 03.06.2022 12:46
Güncelleme:03.06.2022 12:53
Suriye'de 5. harekat hazırlığı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emir ile harekata başlayacak. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyonla ne hedefliyor? Suriye'ye 5. operasyon neden gerekli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe değerlendirdi.
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