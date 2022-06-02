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Suriye'ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında operasyon mesajı geldi. Başkan Erdoğan "Tel Rıfat ve Münbiç'i terörden temizleyeceğiz" dedi. Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu özel kuvvetleri de hazırlanıyor. Dev tatbikat düzenlendi. Peki bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Ata Gündüz Kurşun sıcak noktalardan aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:22
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Suriye’ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'nin büyük ölçüde terörden temizlediği Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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Suriye’ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada

Son olarak teröristlerin, Tel Abyad ilçesine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil öldü, 12 sivil de yaralandı.

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Suriye’ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada

Kanlı girişimin ardından Suriye Milli Ordusu, terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışlarıyla vurdu.

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Suriye’ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada

SURİYE'DE 5. HAREKAT HAZIRLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedefi gösterdi "Tel Rıfat ve Münbiç" dedi. Bölgenin terörden temizlenmesi hedefleniyor.

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Suriye’ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada

2 BİN ASKERLE 5. HAREKAT TATBİKATI

Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu özel kuvvetleri de hazırlanıyor.