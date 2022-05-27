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27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı! Adnan Menderes nasıl idam edildi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı! Adnan Menderes nasıl idam edildi?

Adnan Menderes 3 seçimden zaferle ayrılan, yüzde 58 oylara çıkan, milletin takdirini kazanan bir isimdi. İktidarda kaldığı 10 yıl boyunca ülkenin ihtiyaçlarını hız şekilde giderdi ve önemli çalışmalara imza attı. Ancak 27 Mayıs 1960 darbesiyle devrildi ve yapılan yargılamanın ardından idam edildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke sürüldü. Peki darbeye giden taşlar nasıl döşendi? 1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı? İdam süreci nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat anlattı.

Yavuz Donat'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Yüzde 58 oy almış bir isim. Yüzde 58 oy Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında görülmemiş bir oydur. Büyük bir rekordu ve bundan sonra da kolay kolay kırılabilecek bir rekor da değildir. 27 Mayıs darbesi milletin sırtına saplanmış bir hançerdir. Bugün bu programlar yapılıyorsa hançerin kanaması hala devam ettiği içindir.

27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün darbelerin muhtıraların hem anası hem babasıdır. Öyle kötü bir tohum ekildi ki zaman zaman fide veriyor. Bugün dahi darbenin üzerinden geçen bunca süreye rağmen bu darbenin benzerinin Türkiye'de arzu edenler var. Hala darbe tohumunu sulayanlar vardır. Bunun içinde medyası, iş dünyası, siyasetçisi ve toplumun değişik kesimleri de vardır.

1960 darbesini bir kenara bırakalım. 1980 darbesinin yapan Kenan Evren anılarında 'Siyasetçiler kapımı aşındırdı. Paşam ne duruyorsun?' bu kelimeleri yazdı. İşte aynı durum 1960 darbesinden önce de yaşandı. Darbe 27 Mayıs günü yapıldı, 28 Mayıs günü İstanbul Üniversitesi'nin anayasa profesörleri anayasa taslağı hazırlayıp darbecilere getirdiler.

24 saatte anayasa taslağı nasıl hazırlanabilir? Darbenin destekçileri ve hazırlayanları arasında İstanbul Üniversitesi de vardır. Bu gurur kaynağımız olan kurum 'Geçmişte içimizdekiler bu işlere bulaştı' diye bir özür dilemelidir.

O dönemin medyası darbeye giden yollara taş döşemiştir. Siyasetçi bunu yapmıştır. Darbe sevinçle kucaklandı. 1961 ve 1965'te seçim yapıldı. Darbeci subaylardan 3 tanesi CHP'nin listesinden milletvekili adayı gösterildi. Bu darbecilerin katillerin parti listesinde ne işi var?

Bunlardan bazıları çıktı seçim meydanlarında nutuk çekti. Günümüzde bunların hala evlatları devam ediyor. Yassıada'da idam kararları verildi ancak bu kararlar çok daha önce verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'özür dileme' lafını çok saygın bir söylem olarak kabul ediyorum. Ama bir yerinden başlanması lazım.

Darbeden başlaması lazım çünkü 1960 darbesi Türkiye'ye öyle bir darbe vurdu ki darbeden önce 1950'li yıllarda Güney Kore, İspanya ve Türkiye'nin milli geliri aynıdır. Eğer bu ülkede darbeler olmasaydı bugün bir 25-30 bin dolar milli gelir seviyesine ulaşacaktık.

Geçmişte bu darbeye destek verenler benim meslektaşlarım dahil, mesleğimizin içinden çıkan Bülent Ecevit (28 Mayıs günü darbeyi öven yazılar yazdı) dahil yani siyasetçisi, medyası hepsi toptan özür dileyecek."

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