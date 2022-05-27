27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı! Adnan Menderes nasıl idam edildi?

Yavuz Donat'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Yüzde 58 oy almış bir isim. Yüzde 58 oy Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında görülmemiş bir oydur. Büyük bir rekordu ve bundan sonra da kolay kolay kırılabilecek bir rekor da değildir. 27 Mayıs darbesi milletin sırtına saplanmış bir hançerdir. Bugün bu programlar yapılıyorsa hançerin kanaması hala devam ettiği içindir.