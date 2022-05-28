A Haber Drone’u teröristleri görüntüledi! YPG/PKK’lılar Drone’a ateş açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası Suriye'ye yeni bir operasyon mesajı PKK'lı teröristlerde paniğe neden oldu. A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları canlı yayında aktardı.

A Haber ekibi, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Fıfat'ın Marenez ve Maliki köylerindeki teröristlerin hazırlığını görüntüledi.

Teröristler köylerdeki tahıl silolarını karargaha çevirdi. A Haber Drone'u teröristleri görüntülerken, teröristler Drone'a ateş açtı.