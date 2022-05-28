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A Haber Drone'u teröristleri görüntüledi! YPG/PKK'lılar Drone'a ateş açtı

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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A Haber Drone’u teröristleri görüntüledi! YPG/PKK’lılar Drone’a ateş açtı

A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Operasyon sinyali"nin ardından iyice panikleyen YPG/PKK'lı teröristler, A Haber Drone'una da ateş açtı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası Suriye'ye yeni bir operasyon mesajı PKK'lı teröristlerde paniğe neden oldu. A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları canlı yayında aktardı.

A Haber ekibi, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Fıfat'ın Marenez ve Maliki köylerindeki teröristlerin hazırlığını görüntüledi.

Teröristler köylerdeki tahıl silolarını karargaha çevirdi. A Haber Drone'u teröristleri görüntülerken, teröristler Drone'a ateş açtı.

BETON TÜNELLER KAZDILAR

YPG/PKK'lılar köyler arasındaki ulaşım için köyler arasına beton tüneller kazarken, evlerin çatılarına mevzi kurdular.

SİVİLLERİ KATLETTİLER

YPG/PKK'lı teröristler köyleri yağmalarken, sivilleri de katlettiler.

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