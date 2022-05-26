Olası operasyon hangi noktalara yapılacak? Türkiye’nin hazırlıkları ne durumda?
Suriye'ye 5. harekat için gözler bugün yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrildi. Tel Rıfat terörden temizlenirse sivillerin dönüşü sağlanacak. 250 bin sivil çadır kamplarda yaşıyor. Peki olası operasyon hangi noktalara yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Mare- Tel Rıfat hattından aktardı.
Tüm dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamaya kilitlendi. Başkan Erdoğan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesine yönelik olarak sürekli saldırılar düzenleyen teröristlere karşı yeni operasyonun sinyalinin verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri eller tetikte emir beklerken Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkacak kararlar merak ediliyor. Türkiye Suriye'ye yeni bir hareket yapar mı? Olası operasyon bölgeleri nereler? Gelişmeleri Mare-Tel Rıfat hattında bulunan Mehmet Geçgel şöyle aktardı:
"Operasyon sinyalinin gelmesin ardından gözler Suriye'nin kuzeyine çevrildi. Bölgede şu anda hareketlilik başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlığını tamamladı. Hali hazırda Suriye'de devam eden operasyonlarda son 26 günde 222 terörist etkisiz hale getirildi.
Emir beklenirken bölgede hazırlıklar tamamlandı. Suriye Milli Ordusu, Mehmetçik'e destek vermek için hazırlığını sürdürüyor. Tel-Rıfat sınır hattında bulunan araçların üzerinde ağır silahlar bulunuyor. Tel-Rıfat'tan sürekli olarak TSK'nin üs bölgelerine saldırılar yapılıyor.
Bölgede askerlerimizi ve sivil halkı hedef alan teröristler Tel-Rıfat ve Mümbiç'te bulunuyor ve olası operasyon için akıllara bu noktalar geliyor. Ay-nel Arap noktasında Irak'a sınır olan Kamışlı'ya kadar uzanan bir hat var. Burada oluşan boşluklar var ve bunların kapanması için kapsamlı bir operasyonun gerçekleşeceğinin sinyali verildi.
Bölgede görev alan MİT ve askerlerin hazırladığı raporlar MGK'da masaya yatırılacak. Burada değerlendirmeler yapılacak ve çok önemli kararlar alınacak."
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