Olası operasyon hangi noktalara yapılacak? Türkiye’nin hazırlıkları ne durumda?

Bölgede askerlerimizi ve sivil halkı hedef alan teröristler Tel-Rıfat ve Mümbiç'te bulunuyor ve olası operasyon için akıllara bu noktalar geliyor. Ay-nel Arap noktasında Irak'a sınır olan Kamışlı'ya kadar uzanan bir hat var. Burada oluşan boşluklar var ve bunların kapanması için kapsamlı bir operasyonun gerçekleşeceğinin sinyali verildi.