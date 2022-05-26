Olası operasyon hangi noktalara yapılacak? Türkiye’nin hazırlıkları ne durumda?

Suriye'ye 5. harekat için gözler bugün yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrildi. Tel Rıfat terörden temizlenirse sivillerin dönüşü sağlanacak. 250 bin sivil çadır kamplarda yaşıyor. Peki olası operasyon hangi noktalara yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Mare- Tel Rıfat hattından aktardı.

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