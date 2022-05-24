Başkan Erdoğan’dan sınır ötesi harekat sinyali! İlk hedef Tel Rırat ve Münbiç mi?

2018 yılında Zeytin Dalı harekatı yapıldı. Bu operasyonda Afrin bölgesi temizlendi. Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tamamlandı. Şu anda Fırat'ın batısında 2 nokta kalmış durumda. Bunlar Tel Rıfat ve Münbiç. Bu bölgeler operasyonların yapılması muhtemel en önemli iki nokta.