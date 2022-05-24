Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi harekat sinyali! İlk hedef Tel Rırat ve Münbiç mi?
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik 5'inci harekatın sinyalini verdi. Açıklamayla gözler tekrar bölgeye çevrildi. Özelikle terör örgütünün aktif olduğu Tel Rıfat ve Münbiç hedefler arasında. Gelişmeleri A Haber ekibinden Kerim Ulak anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından "Hazırlıklar tamamlanınca operasyonlar başlayacak. Perşembe günü yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız." dedi.
Peki ilk hedef Tel Rırat ve Münbiç mi? İşte A Haber İstanbul Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Türkiye'nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı ve ulusal güvenliği meselesi haline gelen bir yerden bahsediyoruz. Burası Suriye. Türkiye terörü kaynağında yok etme konseptiyle harekatlar yaptı. Irak bölgesinde de bu operasyonlar devam ediyor.
Suriye'de 3 ayrı hareket yaptı Türkiye. Yapılan bu harekatlarda sınırımızda güvenli bölge oluşturma planı uygulandı. Fırak Kalkanı Harekatı ile El-Bab-Azez ve Cerablus bölgeleri temizlendi. Buradan sınırdan 20 kilometre derinliğe inildi.
2018 yılında Zeytin Dalı harekatı yapıldı. Bu operasyonda Afrin bölgesi temizlendi. Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tamamlandı. Şu anda Fırat'ın batısında 2 nokta kalmış durumda. Bunlar Tel Rıfat ve Münbiç. Bu bölgeler operasyonların yapılması muhtemel en önemli iki nokta.
Terör örgütü sürekli olarak Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor. 2022 yılında 25 ayrı füzeli saldırı yapıldı. Bu saldırılar da askerler ve polisler şehit oldu. Bu saldırılar da aynı zamanda Suriyeli siviller hayatını kaybetti.
Tel Rıfat için TSK hazırlıklarını tamamlamış durumda. Burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimat bekleniyor. Perşembe günü MGK toplantısında harekat planı ortaya çıkacak."
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