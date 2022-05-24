Başkan Erdoğan'ın "Miçotakis çıkışı" ne anlama geliyor? Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Hangi adaları silahlandırdı?

İŞTE ABD'NİN ASKERİ YIĞINAK HATTI

Aslında Girit'te 2, Yunan ana karasında 4 ve şimdi 4 daha ekleniyor. Çok sayıda üs var. Benim aldığım bilgi Kıbrıs Rum yönetiminde de yine bir üs var. Bunlar ilk başta üs olarak kuruldu. Daha sonra stratejik yığınaklandırma bölgeleri haline getirildi. Girit'ten başlayıp İsveç, Finlandiya hattına kadar olan haritada ABD'nin stratejik yığınaklanma hattı ortaya çıkıyor. Bu savunma da olabilir, taarruz amaçlı da olabilir.

"BU OYUNU GÜÇLÜ TÜRKİYE BOZACAKTIR"

Girit'te hem F-35 var hem de F-15 uçakları mevcut. Burası stratejiktir. Bu sebeple ABD askerleri kontrolündedir. Buna NATO hattı diyemeyiz. Savaşa yönelik bir askeri plan var. Türkiye bu hattın doğusunda tıpkı Ukrayna gibi kalmış durumdadır. Bu okumaları iyi yapmalıyız. Milli iradeye sahip güçlü Türkiye bu oyunları bozacaktır.

ABD VE YUNANİSTAN'IN "TÜRKİYE" PLANI NE?

ABD, Dedeağaç'a 1.000 adet tan getiriyor. Bu sayı 1 kolordu demektir. En son 25 tane Apache taarruz helikopteri vardır. Hem kara, deniz ve hava üssü var. Türkiye'nin olası bir harekatına karşı bir tıkama yapar burası. Taarruz helikopteri aynı zamanda tank avcısıdır. Kara unsuru için tehdittir. Ama bizim için tehdit değildir. Biz ana vatandayız. Onlar binlerce kilometreden getirmek zorundalar. Şu an risk ile tehlike arasında bir durum oluşturmakta. Bunu da Türk aklı düşünmektedir. Burada Yunanistan'ın ABD üzerinden, ABD'nin de Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı bir provokasyon her zaman söz konusudur.