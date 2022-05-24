ABD Büyükelçisi Flake’den sürpriz ziyaretler! Neden HDP ve İYİ Parti ile görüştü?
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İYİ Parti ve HDP'ye peş peşe ziyaretlerde bulundu. Görüşmelerde siyasi ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi. Peki ABD Büyükelçisi’nin ziyaretleri ne anlama geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın yerine atanan Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti, görüşme 1 saat sürdü. Flake, İYİ Parti ziyaretinin ardından HDP'ye gitti.
ABD'li büyükelçiyi, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar HDP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmelerde siyasi ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi. Bu ziyaretler neden yapıldı? Gazeteci Murat Özer şu değerlendirmeleri yaptı:
"Seçime 1 yıl kadar kalmışken batılı elçilerin muhalefet partileri ile kurduğu yoğun diplomatik ilişkiler hız kazanmış durumda. ABD'li elçi Türkiye'ye atandıktan hemen sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Bundan sonra da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyadan Karalar'ın yanına gitti.
Bu ziyaretlerden çok sonra da CHP Genel Merkezi'ne gitti. Meral Akşener'in ABD ve İngiliz elçilerle sık sıkı ziyaretler yaptığını biliyoruz. Bu ziyaretler periyodik bir noktaya gelmiş durumda. Bu son yapılan ziyaretler daha ilginç. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusu çok konuşulurken yaşandı.
Adaylık konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor. HDP'nin kimi destekleyeceği konusu oldukça önemli bir konu haline geldi. HDP beklentilerini net şekilde ortaya koymuştu. Şimdi ABD'li elçi hem İYİ Parti'nin HDP karşı tavrını yumuşatmak hem de HDP'nin altılı masa konusundaki düşüncelerini yumuşatmak için mekik diplomasisi yapıyor.
Sadece bu konular üzerinden bile değerlendirme yapıldığı zaman bile Türk demokrasisi için utanç vericidir. Türkiye'deki siyasi hareketlerin sürekli olarak batılı elçilerle görüşmesi ve bunların yönlendirmesiyle hareket ediyor olmaları görüntüsü vermeleri bile son derece tehlikeli bir noktada olduğumuzu gösteriyor."
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