ABD Büyükelçisi Flake’den sürpriz ziyaretler! Neden HDP ve İYİ Parti ile görüştü?

Bu ziyaretlerden çok sonra da CHP Genel Merkezi'ne gitti. Meral Akşener'in ABD ve İngiliz elçilerle sık sıkı ziyaretler yaptığını biliyoruz. Bu ziyaretler periyodik bir noktaya gelmiş durumda. Bu son yapılan ziyaretler daha ilginç. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusu çok konuşulurken yaşandı.