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"Başkan Erdoğan liderliğinde 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık"

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Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Başkan Erdoğan liderliğinde 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık

Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde yükselişini sağlayan eserleri anlatan önemli bir video İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı. "Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" mesajını veren Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı o video ile AK Parti iktidarı döneminde son 20 yılda yapılanları gözler önüne serdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 20 yılını kısa bir video ile paylaştı.

Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" sözlerine yer verdi.

Güçlü Türkiye'yi işaret eden Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

100 yılın işini 20 yıla sığdırdık "100 YILIN İŞİNİ 20 YILA SIĞDIRDIK"
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