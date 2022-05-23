Son dakika | Başkan Erdoğan'dan milyonların beklediği müjdeler! Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik yolu açıldı
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşürmediği konulara ilişkin müjdelerini tek tek açıkladı. Müjdelerin başında yoklama kaçağı olan gençlere bedelli askerlikten faydalanma imkanı, 31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinleri ve milli uzay projesine yönelik son gelişme yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.25'te toplanan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat sürdü. Başkan Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.
YOKLAMA KAÇAKLARINA MÜJDE
Bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir. Bakaya sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.
MAHKUM İZİNLERİ UZADI
Açık cezaevinde Kovid-19 izinleriyle yeni değerlendirme yaptık. Açık cezaevinde hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum.
HÜKÜMETİN EKONOMİK YOL HARİTASI
Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir. Bu millet arkaik, gerici, habis bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkenin nasıl sorunlarını biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ile mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.
Bilhassa ücretli, dar gelirli, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı koruyacak mekanizmaları kuruyor ve işletiyoruz.. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, destek ve sübvansiyon paketleri bu yaklaşımlarımızın ifadesidir. Sağlık, eğitim, ulaşım, enerjide altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonraki hedefimiz insanımızın refahını arttıracak önlemlerdir.
"BİR TÜRK VATANDAŞIMIZI UZAY İSTASYONUNA GÖNDERİYORUZ"
Bu salondaki basın mensupları aracılığı ile tüm bakan arkadaşlarımın aracılığı ile birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Artık o vakit geldi. Milli Uzay Programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz.
Bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olsun. Bu milli göreve başvurmak için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler.
Başvurular arasından çekilecek ve seçilecek iki aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Eğitimlerin sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ayyıldızlığı al bayrağımızdır.
İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar."
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