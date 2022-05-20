Türkiye’den İtalya’ya giden lüks yatta 19 FETÖ’cü yakalandı

Yunanistan, sınırda gözaltına aldığı göçmenleri ayakkabı ve elbiselerini alarak Türkiye sınırına itmişti. Korumasız bir şekilde sınırda kalan 19 göçmen donarak hayatını kaybetmişti. Yunanistan'ın tüm insanlık onurunu ayaklar altına aldığı bu vahşi davranışı kınamıştı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke bu duruma tepkisini dile getirmişti. BM ise acil soruşturma açılması için talepte bulunmuştu.