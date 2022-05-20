Türkiye'den İtalya'ya giden lüks yatta 19 FETÖ'cü yakalandı
Türkiye'den İtalya'ya giden lüks bir yatta 19 FETÖ'cü yakalandı. Lüks yatta 9 erkek, 6 kadın ve 4 çocukla birlikte toplam 19 kişi vardı. Ayrıntıları Yunanistan'da bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Deniz ortasında kalan 19 FETÖ'cüyü otobüslerle karakola götüren Yunanistan güvenlik güçleri ifadeleri alınan FETÖ'cülere taleplerini de sordu. Türkiye düşmanı FETÖ'cüler sığınma talep ederken akıllara Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler geldi.
Bodrum'dan hareket eden lüks yat Yunanistan'ın Mora yakınlarına geldiğinde denizde hava şartları bozulduğu için Yunanistan'ın bir adasına demir atmak zorunda kaldı. Buradan yardım çağrısında bulundu.
Bölgeye giden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde 19 kişiyi yakaladı. Bunlar polis otobüsü ile ilk sorgularının yapılması için karakola götürüldüler. Burada verdikleri ifade de FETÖ'cü olduklarını itiraf ettiler.
Yunan istihbarat teşkilatına mensup kişiler de Mora'ya gitti ve sorgu için görev aldılar. Soruşturma giderek derinleşiyor. Yakalanan FETÖ'cülerin Yunanistan'dan sığınma talebi isteyecekleri belirtiyor.
Türkiye'nin düşmanlarına kucak açan FETÖ ve PKK mensuplarına sığınma hakkı tanıyan Yunanistan'ın tavrı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz şubat ayında yaşananlar ise hala akıllardan çıkmıyor.
Yunanistan, sınırda gözaltına aldığı göçmenleri ayakkabı ve elbiselerini alarak Türkiye sınırına itmişti. Korumasız bir şekilde sınırda kalan 19 göçmen donarak hayatını kaybetmişti. Yunanistan'ın tüm insanlık onurunu ayaklar altına aldığı bu vahşi davranışı kınamıştı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke bu duruma tepkisini dile getirmişti. BM ise acil soruşturma açılması için talepte bulunmuştu.
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) de, Yunanistan sınırında geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak ölmesine tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Aslında donan, her türlü gelişmişliğiyle algılarımızı körelten hegemonik aklın, küresel sessizliğidir. Yok oluşunu izlediğimiz insanlarla birlikte yok olan hukuktur. Dalgalarda yok olan, birer üyesi olduğumuz insanlığın ta kendisidir" denilmişti. Alman hükümeti, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması çağrısı yapmıştı.
Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin arkadaşları yaşadıklarını anlatmıştı. Yunanistan'ın kendilerine kötü davrandığını anlatan Riyaz A, kendilerine 3 gün su ve yemek verilmediğini söylemişti. Bangladeş uyruklu Muhammet T. de Yunanistan'da kendilerine çok kötü davrandıklarını ve vefat eden arkadaşları için çok üzüldüklerini dile getirmişti.
Ancak Batı'da olay çabuk unutuldu. Yunanistan ise sınıra gelenlere aynı muameleyi yapıp Türkiye sınırına itiyor. Ancak deniz ortasında yardım çağrısı yapan lüks yattaki FETÖ'cülere yardım elini anında uzatıyor. Türkiye'nin iade taleplerine ise karşılık vermiyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD kongresinde konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Miçotaki Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı olduklarını söylemiş ve üstü kapalı olarak Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını talep etti. Türkiye düşmanlığını ABD kongrelerine kadar taşıyan Yunanistan, Türkiye düşmanlarına ise kucak açmaya devam ediyor.
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