İtalya eski Başbakanı Mario Monti’den Türkiye ve NATO açıklaması: Başkan Erdoğan...

NATO AÇIKLAMASI: "BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ TEREDDÜTLERİ VAR"

Monti, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki duruşunu "Başkan Erdoğan'ın güçlü tereddütleri var" diyerek yorumladı.

Monti, "Şu anda en yeni durum, Finlandiya ve İsveç'in NATO'nun bir parçası olma talebi. Mevcut üye ülkelerin büyük kısmında bu üyeliklere olumlu yaklaşım var ama doğal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki ülkenin üyeliğine dair güçlü tereddütleri olduğunu açıkladı. Bunun nedenlerini de kendisi dile getirdi. İtalya ise bu iki ülkenin üyeliğini güçlü şekilde destekliyor. Bu konuda belki açıktan değil ama perde arkasından NATO Genel Sekreteri ve üye ülkelerin liderlerinin arabuluculuğuna yer vardır. Ve umarım bu meseleye bir çözüm kazandırılır." mesajını verdi.

Öye yandan dünyanın en önemli sorunlarından biri de ekonomik kriz.

Rusya-Ukrayna savaşı derinleştikçe, Kovid-19 pandemisi ile birlikte sarsılan dünya ekonomisi tehlikeli bir noktaya gidiyor.

İtalya'nın eski başbakanı ve ekonomist Mario Monti, Avrupa'da yükselen enflasyonu ve ekonomik krizi de değerlendirdi.

"EKONOMİDE BİR ŞOK DALGASI VAR"

Mario Monti, "Şu anda dünyadaki enflasyon durumu savaş ve pandemi gibi bazı etkenlerden ötürü bize 70'li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sürecinin bir benzerini yaşatıyor. 70-80'li yıllardaki benzer stagflasyon, durağanlık ve enflasyon söz konusuydu. Şu anda özellikle savaşın getirdiği bir şok dalgası var ama aynı zamanda geçmiş yıllarda izlenen çok fazla genişletici para politikasının yarattığı enflasyon fazlalığı söz konusu. Diğerinde, 70'lerde ise petrol şoklarıydı." açıklamsını yaptı.