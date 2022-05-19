Yunanistan’ı F-16 korkusu sardı! Miçotakis: ‘ABD'ye Türkiye'ye satmayın' dedi | Dendias’tan peş peşe skandal açıklamalar
Hafta başında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in haddini bilmez 'Türkiye'ye F-16 satmayın' ifadelerinin yankıları devam ediyor. Konuya dair açıklamalar yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile karşıtlık içinde olmadığını savunurken skandal açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 19.05.2022
14:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
14:19
Türkiye, ABD'den 40 tane F-16 ve hemen hemen 80 modernizasyon kiti satın almak için başvuru yapmış bu başvurunun akabinde Biden idaresi, Kongre'den Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını talep etmişti. Bu gelişmeler Yunanistan'ın keyfini kaçırdı. Hafta başında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ' Türkiye'ye F-16 satmayın' demişti. Miçotakis'in skandal ifadelerini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sürdürdü.
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DENDİAS'IN SKANDAL İFADELERİ
Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye kendisinin ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hafta başında ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma perspektifine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANMAYACAĞINA İLİŞKİN NET BİR GÜVENCE"
"Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil. Ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır.
Yunanistan, kendisine söz düştüğü kadarıyla, eğer (bu sistemler) belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye'ye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylayamaz."
ABD'YE SESLENDİ
Dendias, Yunanistan'ın, ABD'nin Türkiye'nin düşmanı haline dönüşmesine ya da Türkiye'yi NATO'dan çıkarmasına yönelik bir beklentisi olmadığını belirterek,
"Biz, ABD'den Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku konusunda net bir duruş bekliyoruz." diye konuştu.