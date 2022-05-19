Yunanistan’ı F-16 korkusu sardı! Miçotakis: ‘ABD’ye Türkiye’ye satmayın’ dedi | Dendias’tan peş peşe skandal açıklamalar

"YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANMAYACAĞINA İLİŞKİN NET BİR GÜVENCE"

"Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil. Ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır.