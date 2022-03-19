19 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.

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