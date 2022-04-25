25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
ABONE OL
Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA