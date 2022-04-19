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Yunanistan hayali kuran FETÖ'cülere geçit yok! 7 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Yunanistan hayali kuran FETÖ’cülere geçit yok! 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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