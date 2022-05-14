Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor? Bölgeye ve ekonomiye katkısı ne olacak?

Bu eserin ortaya çıkmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bölge bilindiği üzere turizm anlamında da önemli bir katkı alıyor. Özellikle Arap turizmi konusunda ciddi rağbet var. Bu bölgede üretilen ürünler var. Bu ürünlerin dışa pazarlanmasında ulaşım konusu çok önemli. Havalimanı da bu ulaşım için çok önemli.