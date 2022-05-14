Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor? Bölgeye ve ekonomiye katkısı ne olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından deniz dolgusuyla yapılan Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor. Peki havalimanının bölgeye katkıları ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman değerlendirdi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman'ın sözleri:
"Rize-Artvin Havalimanı ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Ulaşılabilir olmak özgür olmaktır. Kafkaslara ülkemizin açılan kapısı Rize-Artvin'dir. Bu havalimanı ile beraber hem Kafkasya'ya hem dünyaya açılacağız. Üniversitemiz açısından önemli katkı sağlayacak, ilimizin ekonomisine, turizmine kültürüne büyük katkılar sağlayacak.
Bu eserin ortaya çıkmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bölge bilindiği üzere turizm anlamında da önemli bir katkı alıyor. Özellikle Arap turizmi konusunda ciddi rağbet var. Bu bölgede üretilen ürünler var. Bu ürünlerin dışa pazarlanmasında ulaşım konusu çok önemli. Havalimanı da bu ulaşım için çok önemli.
Bunun yanında diğer ülkelerdeki ürünlerin buraya gelmesinde de lojistik anlamda katkı sağlayacak. Hem buradaki ürünü dışarı taşımak hem dışarıdakini buraya getirmek anlamında katkıları olacak. Aynı zamanda insanları getirmek çok önemli. Bu bölge körfez ülkelerinin göz bebeği. Yayla turizmi çok gelişti ve bunun için özel seferler yapılıyor.
İşte bölgedeki havalimanları ile birlikte bu turizm tekrar ivme kazanacak ve bölgemizin, ilimizin ekonomisine ciddi katkı verecek. Şu anda birçok ülke İstanbul Havalimanı üzerinden dünyaya açılıyor. Şu anda THY dünyada en fazla lokasyona uçan havalimanı.
Türkiye bu anlamda tam bir geçiş güzergahı oldu. Bu sadece bir havalimanı değil ülkeyi aynı zaman merkez haline getiriyor. İnsanlar buradan Rusya'ya, Kafkasya'ya ve Azerbaycan'a ulaşabilecekler. Burası da bir ulaşım aksı haline gelecek."
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